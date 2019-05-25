بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة حتى الرقم (70) من كشف (5/16).
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، مشددة على أهمية التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالب الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة حتى الرقم (70) من كشف (5/16).
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، مشددة على أهمية التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالب الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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