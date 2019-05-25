بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة حتى الرقم (70) من كشف (5/16).وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، مشددة على أهمية التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالب الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.