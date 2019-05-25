متجاهلاً "الكونجرس".. ترامب يُقر بيع أسلحة للسعودية والإمارات والأردن



وحذر بعض النواب والمساعدين في الكونجرس هذا الأسبوع من أن ترامب يدرس استغلال ثغرة في قانون الحد من الأسلحة للمضي قدماً في البيع، وذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية.





ويشعر الرئيس الأمريكي بخيبة الأمل إزاء تعطيل الكونجرس لمبيعات أسلحة، ومنها صفقة القنابل دقيقة التوجيه من إنتاج رايثيون للسعودية.



وقال السناتور كريس ميرفي: إن "الرئيس ترامب يستخدم هذه الثغرة فقط لأنه يعلم أن الكونجرس لن يوافق... لا يوجد سبب "طارئ" جديد لبيع القنابل للسعوديين لإسقاطها في اليمن، وفعل ذلك سيؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية هناك فحسب".



وأعلن ميرفي وهو ديمقراطي على (تويتر) يوم الأربعاء، أن ترامب يفكر في استغلال الثغرة بقانون الحد من الأسلحة لإقرار المبيعات.



وقال مايك مكول أكبر عضو جمهوري بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن تصرف الإدارة "مؤسف: وسيضر على الأرجح تفاعلات البيت الأبيض في المستقبل مع الكونجرس.



وأضاف في بيان: "كنت أفضل بشدة أن تستخدم الإدارة عملية مراجعة بيع الأسلحة المقننة والقائمة منذ زمن طويل".



وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: إن شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بحاجة لاستكمال عقود الأسلحة للمساعدة في ردع إيران، وإن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء "لمرة واحدة".

رام الله - دنيا الوطنأقر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بيع أسلحة بثمانية مليارات دولار، للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، متجاهلاً اعتراضات "الكونجرس".وأخطرت إدارة ترامب لجاناً في الكونجرس يوم الجمعة، بأنها ستمضي قدماً في 22 صفقة أسلحة مع الدول الثلاث، فيما أغضب النواب تجاهلها مراجعة الكونجرس لمثل تلك المبيعات، وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.ويعرقل أعضاء الكونجرس منذ شهور بيع العتاد العسكري الهجومي للسعودية والإمارات، لشعورهم بالقلق بشأن عدد قتلى المدنيين الهائل الناجم عن الحملة الجوية التي تشنها الدولتان في اليمن، وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.