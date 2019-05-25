دولي

متجاهلاً "الكونجرس".. ترامب يُقر بيع أسلحة للسعودية والإمارات والأردن

متجاهلاً "الكونجرس".. ترامب يُقر بيع أسلحة للسعودية والإمارات والأردن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أقر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بيع أسلحة بثمانية مليارات دولار، للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، متجاهلاً اعتراضات "الكونجرس".

وأخطرت إدارة ترامب لجاناً في الكونجرس يوم الجمعة، بأنها ستمضي قدماً في 22 صفقة أسلحة مع الدول الثلاث، فيما أغضب النواب تجاهلها مراجعة الكونجرس لمثل تلك المبيعات، وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.

ويعرقل أعضاء الكونجرس منذ شهور بيع العتاد العسكري الهجومي للسعودية والإمارات، لشعورهم بالقلق بشأن عدد قتلى المدنيين الهائل الناجم عن الحملة الجوية التي تشنها الدولتان في اليمن، وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وحذر بعض النواب والمساعدين في الكونجرس هذا الأسبوع من أن ترامب يدرس استغلال ثغرة في قانون الحد من الأسلحة للمضي قدماً في البيع، وذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية.

ويشعر الرئيس الأمريكي بخيبة الأمل إزاء تعطيل الكونجرس لمبيعات أسلحة، ومنها صفقة القنابل دقيقة التوجيه من إنتاج رايثيون للسعودية.

وقال السناتور كريس ميرفي: إن "الرئيس ترامب يستخدم هذه الثغرة فقط لأنه يعلم أن الكونجرس لن يوافق... لا يوجد سبب "طارئ" جديد لبيع القنابل للسعوديين لإسقاطها في اليمن، وفعل ذلك سيؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية هناك فحسب".

وأعلن ميرفي وهو ديمقراطي على (تويتر) يوم الأربعاء، أن ترامب يفكر في استغلال الثغرة بقانون الحد من الأسلحة لإقرار المبيعات.

وقال مايك مكول أكبر عضو جمهوري بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن تصرف الإدارة "مؤسف: وسيضر على الأرجح تفاعلات البيت الأبيض في المستقبل مع الكونجرس.

وأضاف في بيان: "كنت أفضل بشدة أن تستخدم الإدارة عملية مراجعة بيع الأسلحة المقننة والقائمة منذ زمن طويل".

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: إن شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بحاجة لاستكمال عقود الأسلحة للمساعدة في ردع إيران، وإن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء "لمرة واحدة".

أخبار ذات صلة

قائد إيراني: بوسعنا إغراق سفن أميركا بطواقمها وطائراتها

قائد إيراني: بوسعنا إغراق سفن أميركا بطواقمها وطائراتها

ظريف: إرسال الولايات المتحدة قوات للشرق الأوسط مسألة &#34;خطيرة للغاية&#34;

ظريف: إرسال الولايات المتحدة قوات للشرق الأوسط مسألة "خطيرة للغاية"

قائد الجيش الإسرائيلي الأسبق: الجولة المُقبلة بقطاع غزة قاب قوسين أو أدنى

قائد الجيش الإسرائيلي الأسبق: الجولة المُقبلة بقطاع غزة قاب قوسين أو أدنى

إصابة عشرة أشخاص في تفجير وقع وسط مدينة ليون الفرنسية

إصابة عشرة أشخاص في تفجير وقع وسط مدينة ليون الفرنسية

ترامب يعلن أنه سيرسل 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط

ترامب يعلن أنه سيرسل 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط

شاهد: لتوصيل الانترنت بسرعات عالية..إطلاق ستين قمراً اصطناعيا إلى الفضاء

شاهد: لتوصيل الانترنت بسرعات عالية..إطلاق ستين قمراً اصطناعيا إلى الفضاء

شاهد: طائرة مصرية تشارك بإخماد الحرائق في إسرائيل

شاهد: طائرة مصرية تشارك بإخماد الحرائق في إسرائيل

شاهد: اندلاع حريق في شعر هنيغف بمنطقة غلاف غزة بسبب بالونات حارقة

شاهد: اندلاع حريق في شعر هنيغف بمنطقة غلاف غزة بسبب بالونات حارقة

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: سجون الجنوب تحولت الى افران خلال موجه الحر

أسرى فلسطين: سجون الجنوب تحولت الى افران خلال موجه الحر

تقرير: تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية

تقرير: تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية

مستوطنون يُصيبون راعي أغنام برضوض والاحتلال يعتقل آخر في الأغوار

مستوطنون يُصيبون راعي أغنام برضوض والاحتلال يعتقل آخر في الأغوار

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم السبت

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم السبت

الحمدالله يثمن دور الدفاع المدني في اخماد النيران جراء موجة الحر

الحمدالله يثمن دور الدفاع المدني في اخماد النيران جراء موجة الحر

آلاف المواطنين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

آلاف المواطنين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34;: شعبنا موحد في مقاطعة مؤتمر البحرين والتصدي لصفقة ترامب

"الديمقراطية": شعبنا موحد في مقاطعة مؤتمر البحرين والتصدي لصفقة ترامب

الشعبية -القيادة العامة تدعو لخطوات عاجلة بهدف رص الصف الوطني الفلسطيني

الشعبية -القيادة العامة تدعو لخطوات عاجلة بهدف رص الصف الوطني الفلسطيني

منوعات

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: &#34;إيه اللي جاب القلعة جنب البحر&#34;

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

رد مُفاجئ.. سر محاولة النجم خالد الصاوي للإطمئنان على الرئيس السابق مبارك

رد مُفاجئ.. سر محاولة النجم خالد الصاوي للإطمئنان على الرئيس السابق مبارك

أحداث &#34;الهيبة&#34; كُشفت: نور ستتزوج جبل وشخصية تخرج من السجن وتسعى للزعامة

أحداث "الهيبة" كُشفت: نور ستتزوج جبل وشخصية تخرج من السجن وتسعى للزعامة

منة شلبي تنشر لأول مرة صورة من طفولتها.. &#34;بطة مبططة&#34;

منة شلبي تنشر لأول مرة صورة من طفولتها.. "بطة مبططة"

عربي

نتنياهو يشكر السيسي على مشاركة مصر في إخماد حرائق إسرائيل

نتنياهو يشكر السيسي على مشاركة مصر في إخماد حرائق إسرائيل

اعتراف إسرائيلي باغتيال سمير القنطار في سوريا

اعتراف إسرائيلي باغتيال سمير القنطار في سوريا

كيف يتعامل محمد بن سلمان مع موظفي مكتبه؟

كيف يتعامل محمد بن سلمان مع موظفي مكتبه؟

ظهور جديد.. شاهد كيف أصبح شكل أسماء الأسد؟

ظهور جديد.. شاهد كيف أصبح شكل أسماء الأسد؟