دولي

ظريف: إرسال الولايات المتحدة قوات للشرق الأوسط مسألة "خطيرة للغاية"

ظريف: إرسال الولايات المتحدة قوات للشرق الأوسط مسألة "خطيرة للغاية"
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن إرسال الولايات المتحدة، قوات للشرق الأوسط مسألة "خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين".

ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إلى ظريف قوله: "تزايد الوجود الأمريكي في منطقتنا خطير للغاية، ويهدد السلام والأمن الدوليين، ويجب مواجهته"، كما نقلت وكالة (رويترز).

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة نشر 1500 جندي في الشرق الأوسط، واصفة ذلك بأنه محاولة لتعزيز الدفاعات ضد طهران مع اتهام الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات وقعت الشهر الجاري على ناقلات.

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