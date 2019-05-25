ظريف: إرسال الولايات المتحدة قوات للشرق الأوسط مسألة "خطيرة للغاية"

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن إرسال الولايات المتحدة، قوات للشرق الأوسط مسألة "خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين".



ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إلى ظريف قوله: "تزايد الوجود الأمريكي في منطقتنا خطير للغاية، ويهدد السلام والأمن الدوليين، ويجب مواجهته"، كما نقلت وكالة (رويترز).



وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة نشر 1500 جندي في الشرق الأوسط، واصفة ذلك بأنه محاولة لتعزيز الدفاعات ضد طهران مع اتهام الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات وقعت الشهر الجاري على ناقلات.



رام الله - دنيا الوطن