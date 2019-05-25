أسرى فلسطين: سجون الجنوب تحولت الى افران خلال موجه الحر

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الأسرى في سجون الاحتلال في الجنوب التي تقع في إطار صحراء النقب، وهى ( النقب، وريمون، ونفحة، وايشل) وصفوا السجون بأنها قطعة من جهنم، في ظل موجة الحر الشديد، التى ضربت المنطقة اليومين الماضيين.ونقل المركز عن الأسرى في السجون الأربعة التي تقع في منطقة صحراوية، ترتفع فيها درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة، بأنهم شعروا كأن الغرف والخيام تحولت إلى أفران مشتعلة، نظراً لموجه الحر، وبعضهم شعر بالاختناق، وخاصة أنهم في شهر الصيام، وهناك نقص شديد في وسائل التهوية كالمرواح، وكذلك إغلاق الغرف بشكل محكم.وحذر الناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر، من التداعيات السلبية على الأسرى في مثل هذا الظروف المناخية، حيث يمكن أن تؤدي إلى إصابة بعضهم بضربة شمس أو حالات إغماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، في ظل انعدام توفير الأدوية والعلاجات الأولية الطبية داخل السجون في حال حدوث ذلك.ونوه إلى أن هذه الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية، تدفع بخروج بعض الزواحف والحشرات الخطيرة والسامة، كأفاعي الصحراء القاتلة والقوارض والعقارب، والتي من السهل أن تصل إلى أقسامهم وخيامهم، وتسبب خطراً على حياتهم، وخاصة أن إدارة السجون تمنع الأسرى من اقتناء وسائل الحماية من خطرها كالمبيدات والأدوية، للقضاء عليها أو حماية الأقسام لمنع دخولها.وأوضح الأشقر، أن درجات الحرارة، وصلت خلال موجة الحر في سجن النقب الصحراوي إلى ما يزيد عن 45 درجة مئوية، الأمر الذي سبب معاناة متفاقمة لهم، ولم يستطيعوا الخروج إلى ساحات الأقسام أو الفورة، وهذه الأوضاع الصعبة تضاف إلى ظروفهم القاسية أصلاً نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية، والعقوبات المفروضة عليهم، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها السجن في شهر آذار/ مارس الماضي.ودعا أسرى فلسطين المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية الأسرى من تقلبات المناخ، والتي تضاف إلى ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى، والتي تزيد من حجم معاناتهم.