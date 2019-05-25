شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: سجون الجنوب تحولت الى افران خلال موجه الحر

أسرى فلسطين: سجون الجنوب تحولت الى افران خلال موجه الحر
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الأسرى في سجون الاحتلال في الجنوب التي تقع في إطار صحراء النقب، وهى ( النقب، وريمون، ونفحة، وايشل) وصفوا السجون بأنها قطعة من جهنم، في ظل موجة الحر الشديد، التى ضربت المنطقة اليومين الماضيين.

ونقل المركز عن الأسرى في السجون الأربعة التي تقع في منطقة صحراوية، ترتفع فيها درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة، بأنهم شعروا كأن الغرف والخيام تحولت إلى أفران مشتعلة، نظراً لموجه الحر، وبعضهم شعر بالاختناق، وخاصة أنهم في شهر الصيام، وهناك نقص شديد في وسائل التهوية كالمرواح، وكذلك إغلاق الغرف بشكل محكم.

وحذر الناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر، من التداعيات السلبية على الأسرى في مثل هذا الظروف المناخية، حيث يمكن أن تؤدي إلى إصابة بعضهم  بضربة شمس أو حالات إغماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، في ظل انعدام توفير الأدوية والعلاجات الأولية الطبية داخل السجون في حال حدوث ذلك.

ونوه إلى أن هذه الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية، تدفع بخروج بعض الزواحف والحشرات الخطيرة والسامة، كأفاعي الصحراء القاتلة والقوارض والعقارب، والتي من السهل أن تصل إلى أقسامهم وخيامهم، وتسبب خطراً على حياتهم، وخاصة أن إدارة السجون تمنع الأسرى من اقتناء وسائل الحماية من خطرها كالمبيدات والأدوية، للقضاء عليها أو حماية الأقسام لمنع دخولها.

وأوضح الأشقر، أن درجات الحرارة، وصلت خلال موجة الحر في سجن النقب الصحراوي إلى ما يزيد عن 45 درجة مئوية، الأمر الذي سبب معاناة متفاقمة لهم، ولم يستطيعوا الخروج إلى ساحات الأقسام أو الفورة، وهذه الأوضاع الصعبة تضاف إلى ظروفهم القاسية أصلاً نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية، والعقوبات المفروضة عليهم، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها السجن في شهر آذار/ مارس الماضي.

ودعا أسرى فلسطين المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية الأسرى من تقلبات المناخ، والتي تضاف إلى ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى، والتي تزيد من حجم معاناتهم.

أخبار ذات صلة

بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

رئيس الوزراء التشيكي يُؤكد أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس

رئيس الوزراء التشيكي يُؤكد أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس

ابنة شقيق القتيل الفلسطيني &#34;زكي مبارك&#34; تتعرض للطعن ببلغاريا.. والعائلة تتهم &#34;تركيا&#34;

ابنة شقيق القتيل الفلسطيني "زكي مبارك" تتعرض للطعن ببلغاريا.. والعائلة تتهم "تركيا"

تقرير: تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية

تقرير: تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية

الرئيس يُهنئ العاهل الأردني بعيد استقلال المملكة

الرئيس يُهنئ العاهل الأردني بعيد استقلال المملكة

الشيخ عن (مؤتمر البحرين): نقول بصوت عالٍ لا للمال المشروط وفلسطين ليست للبيع

الشيخ عن (مؤتمر البحرين): نقول بصوت عالٍ لا للمال المشروط وفلسطين ليست للبيع

مستوطنون يُصيبون راعي أغنام برضوض والاحتلال يعتقل آخر في الأغوار

مستوطنون يُصيبون راعي أغنام برضوض والاحتلال يعتقل آخر في الأغوار

القبض على المتهمين بخطف المحامي (يوسف محسن) والاعتداء عليه في الخليل

القبض على المتهمين بخطف المحامي (يوسف محسن) والاعتداء عليه في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: سجون الجنوب تحولت الى افران خلال موجه الحر

أسرى فلسطين: سجون الجنوب تحولت الى افران خلال موجه الحر

تقرير: تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية

تقرير: تطبيق القانون الاسرائيلي في المستوطنات على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة الاسرائيلية

مستوطنون يُصيبون راعي أغنام برضوض والاحتلال يعتقل آخر في الأغوار

مستوطنون يُصيبون راعي أغنام برضوض والاحتلال يعتقل آخر في الأغوار

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم السبت

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم السبت

الحمدالله يثمن دور الدفاع المدني في اخماد النيران جراء موجة الحر

الحمدالله يثمن دور الدفاع المدني في اخماد النيران جراء موجة الحر

آلاف المواطنين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

آلاف المواطنين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34;: شعبنا موحد في مقاطعة مؤتمر البحرين والتصدي لصفقة ترامب

"الديمقراطية": شعبنا موحد في مقاطعة مؤتمر البحرين والتصدي لصفقة ترامب

الشعبية -القيادة العامة تدعو لخطوات عاجلة بهدف رص الصف الوطني الفلسطيني

الشعبية -القيادة العامة تدعو لخطوات عاجلة بهدف رص الصف الوطني الفلسطيني

منوعات

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: &#34;إيه اللي جاب القلعة جنب البحر&#34;

تامر حسني أم أحمد سعد؟ ريم البارودي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

هجوم حاد على ماجد المصري بسبب ما فعله بـ 3 فتيات إفريقيات

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

لن تتخيل قيمة فاتورة رعاية أطفال كيم كارداشيان وكانييه ويست

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

وفاة الفنان اليمني علاء عرفات بعد شهر من زفافه

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

ليلى غفران تهاجم محمد رمضان وتكشف مفاجأة عن قاتل ابنتها

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار والسبب؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

هل رفض الرئيس المصري لقاء عُمر عبد اللات؟

رد مُفاجئ.. سر محاولة النجم خالد الصاوي للإطمئنان على الرئيس السابق مبارك

رد مُفاجئ.. سر محاولة النجم خالد الصاوي للإطمئنان على الرئيس السابق مبارك

أحداث &#34;الهيبة&#34; كُشفت: نور ستتزوج جبل وشخصية تخرج من السجن وتسعى للزعامة

أحداث "الهيبة" كُشفت: نور ستتزوج جبل وشخصية تخرج من السجن وتسعى للزعامة

منة شلبي تنشر لأول مرة صورة من طفولتها.. &#34;بطة مبططة&#34;

منة شلبي تنشر لأول مرة صورة من طفولتها.. "بطة مبططة"

عربي

نتنياهو يشكر السيسي على مشاركة مصر في إخماد حرائق إسرائيل

نتنياهو يشكر السيسي على مشاركة مصر في إخماد حرائق إسرائيل

اعتراف إسرائيلي باغتيال سمير القنطار في سوريا

اعتراف إسرائيلي باغتيال سمير القنطار في سوريا

كيف يتعامل محمد بن سلمان مع موظفي مكتبه؟

كيف يتعامل محمد بن سلمان مع موظفي مكتبه؟

ظهور جديد.. شاهد كيف أصبح شكل أسماء الأسد؟

ظهور جديد.. شاهد كيف أصبح شكل أسماء الأسد؟