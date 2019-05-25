الرئيس يُهنئ العاهل الأردني بعيد استقلال المملكة

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، لمناسبة احتفال المملكة الأردنية الهاشمية، بعيد الاستقلال المجيد.وعبر الرئيس في البرقية، عن إعجابنا الكبير بمسيرة العطاء، وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في عهد الملك عبد الله الثاني.وأعرب الرئيس عن تقديرنا العالي للمواقف والتضحيات الكبيرة التي قدمها الأردن الشقيق، دفاعاً عن قضايا أمتنا، وفي الطليعة منها قضية شعبنا العادلة، ودعمكم الأخوي الثابت لنضاله من أجل إقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.وتمنى الرئيس للعاهل الأردني موفور الصحة والسعادة والتوفيق، وللمملكة ولشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار، ولعلاقات الأخوة والمصير المشترك التي تربط شعبينا بالمزيد من التطور والنماء.