الشيخ عن (مؤتمر البحرين): نقول بصوت عالٍ لا للمال المشروط وفلسطين ليست للبيع

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ: بعد الشكر لكل الدول العربية، التي قدمت يد الإسناد المالي والسياسي لشعبنا، نتساءل أين البعض ممن يتباكون الآن تحت شعار إنقاذ وازدهار الوضع الاقتصادي في فلسطين؟! وماذا قدموا لدعم صمود شعبنا على أرض وطنه؟! ونحن نقول بصوت عال لا للمال المشروط، وفلسطين ليست للبيع.وأضاف في تغريدة عبر تويتر" ونحن نتساءل عن أولئك المتباكين على الازدهار المزعوم، لماذا يحاصرون شعبنا مالياً، ويدعون إلى مؤتمرات وورشات عمل تحت شعار كذّاب، يدعو لإنعاش الوضع الاقتصادي في فلسطين؟! من يحاصر شعبنا لا يحق له الادعاء بالحرص عليه.وختم: من يحاصر شعبنا لا يحق له الادعاء بالحرص عليه، القدس ليست للبيع، كل المليارات لا تساوي حجراً في أسوار القدس العتيقة.