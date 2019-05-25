مستوطنون يُصيبون راعي أغنام برضوض والاحتلال يعتقل آخر في الأغوار

رام الله - دنيا الوطناصاب مستوطنون، اليوم السبت، راعي أغنام فلسطيني برضوض، بعد الاعتداء عليه، ومطاردته تحت تهديد السلاح، في خلة حمد بالأغوار الشمالية.وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، "إن مستوطنين طاردوا عدداً من الرعاة، واعتدوا على المواطن ربيع محمود عواد، وأصابوه برضوض".وأضاف "أن الاحتلال حضر إلى المنطقة، واعتقل المواطن باسم محمود عواد".