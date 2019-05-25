القبض على المتهمين بخطف المحامي (يوسف محسن) والاعتداء عليه في الخليل

أعلنت شرطة محافظة رام الله، وبإسناد الأمن الوطني والأمن الوقائي، فجر اليوم السبت، إلقاء القبض على سبعة أشخاص مشتبه بقيامهم بخطف المحامي يوسف محسن، والاعتداء عليه بالضرب.



حيث أقدم مجهولون، مساء أمس الجمعة، على اختطاف المحامي يوسف محسن من العيزرية في القدس، والاعتداء عليه بالضرب، وقاموا بالاستيلاء على سيارته وهاتفه، وإلقائه في الشارع العام أثناء تواجده في مدينة الخليل.



وكانت المديرية العامة للشرطة، قد أصدرت بياناً للرأي العام، أوضحت فيه، أنها تلقت شكوى من المحامي يوسف محسن، الذي تعرض للخطف والاعتداء عليه من قبل أشخاص مطلوبين، ومنذ اللحظة الأولى التي أبلغت فيها الشرطة بالجريمة، باشرت بالإجراءات القانونية؛ لإحضار المتهمين بهذه القضية.



وأكدت المديرية العامة للشرطة، بأنها تتعامل مع هذه القضية وغيرها بكل اهتمام وجدية، وخاصة أن المتهمين مطلوبون للشرطة، فإن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الاختطاف هو خلافات مالية مع المحامي، وقد صدر بحقه أمر حبس بمبلغ 60 ألف شيكل.



وناشدت الشرطة كافة المواطنين بحل خلافاتهم بالطرق القانونية، وعدم استيفاء الحق بالذات، لأن القانون يحاسب على كل جريمة .









رام الله - دنيا الوطن