شؤون فلسطينية

الزراعة: الأضرار الزراعية للمرتفع الجوي بلغت نصف مليون دولار

الزراعة: الأضرار الزراعية للمرتفع الجوي بلغت نصف مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الأضرار الناتجة عن المرتفع الجوي الحالي بلغت نصف مليون دولار، وذلك بشكل أولي.

وقال ابراهيم القدرة وكيل وزاره الزراعة، أن المرتفع الجوي الحالي سبب أضرارا لمعظم مزارع الدواجن (اللاحم ، البياض، الحبش و الارانب)في قطاع غزه.

وأوضح القدرة في بيان وزعته العلاقات العامة والإعلام بالوزارة ، أن الإحصائيات الأولية  للأضرار الناتجه عن المرتفع الجوي الحالي  وصلت إلى نفوق ما لا يقل عن 100  ألف طائر بقيمة مالية تصل إلى نصف مليون دولار.

وأكد القدرة على أن طواقم الوزارة منذ صباح الأمس و حتى مساء اليوم مازلت منتشره ميدانيا بين مربين الدواجن على طول قطاع غزة ، وذلك لتقديم المساعدة و الإرشاد وحصر الأضرار،  لافتا إلى أن هذه الطواقم سوف تواصل عملها ( اليوم السبت) على نفس الوتيره ، حتى انتهاء المرتفع الجوي، و الذي من المتوقع أن يبدأ في الانحسار اليوم.

وطالب وكيل الوزارة جميع مربي الدواجن التواصل مع طواقم الوزاره، واتباع التعليمات  الارشادية للوزارة والمرسلة للمربين على هواتفهم النقالة أو الموجودة على المواقع الاعلامية للوزارة، وذلك للتقليل من آثار ارتفاع درجات الحرارة إلى أدنى حد ممكن.

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