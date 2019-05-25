الحمدالله يثمن دور الدفاع المدني في اخماد النيران جراء موجة الحر

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، د.رامي الحمدالله، اليوم السبت، دور طواقم الدفاع المدني، وجهودهم في اخماد النيران التي اشتعلت جراء الحر الشديد.





وقال الحمدالله عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": أحيي طواقم الدفاع المدني ومتطوعيه الذين هرعوا لحماية الأرض والمواطنين في مختلف أرجاء الوطن واخماد النيران التي اشتعلت جراء الحر الشديد".

رام الله - دنيا الوطنوأضاف الحمدلله "كمواطنين نعتز بكم وبعملكم وبجاهزيتكم ونحن مطمئنون لوجودكم بيننا خلال الأزمات وفي وقت المحن والطوارئ، أنتم العيون الساهرة وحماة الوطن في كل المواقع والظروف".