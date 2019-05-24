قائد الجيش الإسرائيلي الأسبق: الجولة المقبلة بقطاع غزة قاب قوسين أو أدنى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي اشكنازي: إن الجولة المقبلة في قطاع غزة، "قاب قوسين أو أدني".
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي اشكنازي: إن الجولة المقبلة في قطاع غزة، "قاب قوسين أو أدني".
ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن اشكنازي والذي يعد الشخصية رقم "4" في حزب (أزرق أبيض) المعارض: أن هذا الواقع لا يطاق.
وأضاف: "لقد احتفلنا بعيد (لاج بعومر) أمس لكن لسوء الحظ في منطقة غلاف غزة كان هناك (لاج بعومر) على مدار السنة"، مشيراً إلى أن "سياسة دفع الأموال لغزة مقابل للهدوء ليست حلاً".
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