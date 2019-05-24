دولي

قائد الجيش الإسرائيلي الأسبق: الجولة المقبلة بقطاع غزة قاب قوسين أو أدنى

قائد الجيش الإسرائيلي الأسبق: الجولة المقبلة بقطاع غزة قاب قوسين أو أدنى
حشود عسكرية على حدود قطاع غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي اشكنازي: إن الجولة المقبلة في قطاع غزة، "قاب قوسين أو أدني".

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن اشكنازي والذي يعد الشخصية رقم "4" في حزب (أزرق أبيض) المعارض: أن هذا الواقع لا يطاق.

وأضاف: "لقد احتفلنا بعيد (لاج بعومر) أمس لكن لسوء الحظ في منطقة غلاف غزة كان هناك (لاج بعومر) على مدار السنة"، مشيراً إلى أن "سياسة دفع الأموال لغزة مقابل للهدوء ليست حلاً".

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