عريقات لـ"غرينبلات": هل هناك عروض أخرى قام الشعب الفلسطيني برفضها





وختم تغريدته: "هل هناك عروض أخرى قام الشعب الفلسطيني برفضها"؟







رام الله - دنيا الوطنردّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على تصريح مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حول مؤتمر البحرين.وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): إن "استضافة المؤتمر في البحرين، أو على الأقل عدم إعاقة ذلك، من شأنه أن يوفر للفلسطينيين الفرصة لاختبار الآثار الكاملة للمبادرة".وأضاف غرينبلات: "لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستمر في رفض كل شيء معروض عليهم"، وفق تعبيره.وردّ عريقات بتغريدة عبر (تويتر): "عرض على الفلسطينيين حكم ذاتي ناقص، حكم محلي ناقص، سلام اقتصادي ناقص، ازدهار ناقص، حقوق دينية ناقصة، حقوق مدنية ناقصة، سلطة ناقصة، احتلال + أمن لسلطة الاحتلال إسرائيل زائد".