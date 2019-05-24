عريقات لـ"غرينبلات": هل هناك عروض أخرى قام الشعب الفلسطيني برفضها
رام الله - دنيا الوطن
ردّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على تصريح مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حول مؤتمر البحرين.
وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): إن "استضافة المؤتمر في البحرين، أو على الأقل عدم إعاقة ذلك، من شأنه أن يوفر للفلسطينيين الفرصة لاختبار الآثار الكاملة للمبادرة".
وأضاف غرينبلات: "لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستمر في رفض كل شيء معروض عليهم"، وفق تعبيره.
وردّ عريقات بتغريدة عبر (تويتر): "عرض على الفلسطينيين حكم ذاتي ناقص، حكم محلي ناقص، سلام اقتصادي ناقص، ازدهار ناقص، حقوق دينية ناقصة، حقوق مدنية ناقصة، سلطة ناقصة، احتلال + أمن لسلطة الاحتلال إسرائيل زائد".
ردّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على تصريح مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حول مؤتمر البحرين.
وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): إن "استضافة المؤتمر في البحرين، أو على الأقل عدم إعاقة ذلك، من شأنه أن يوفر للفلسطينيين الفرصة لاختبار الآثار الكاملة للمبادرة".
وأضاف غرينبلات: "لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستمر في رفض كل شيء معروض عليهم"، وفق تعبيره.
وردّ عريقات بتغريدة عبر (تويتر): "عرض على الفلسطينيين حكم ذاتي ناقص، حكم محلي ناقص، سلام اقتصادي ناقص، ازدهار ناقص، حقوق دينية ناقصة، حقوق مدنية ناقصة، سلطة ناقصة، احتلال + أمن لسلطة الاحتلال إسرائيل زائد".
وختم تغريدته: "هل هناك عروض أخرى قام الشعب الفلسطيني برفضها"؟
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