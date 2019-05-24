إصابة عشرة أشخاص في تفجير وقع وسط مدينة ليون الفرنسية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرة أشخاص بينهم طفل اليوم الجمعة، في تفجير وقع وسط مدينة ليون الفرنسية، بينهم طفل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.ووقع التفجير في الساعة 17:30 بعد الظهر، بالتوقيت المحلي، في شارع للمشاة، في ليون وسط فرنسا.ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث بـ"الهجوم" الذي لم يؤد إلى سقوط قتلى، فيما رجح المدعي العام الفرنسي أن يكون التفجير ناتجاً عن "طرد مفخخ"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأعلن مكتب مكافحة الإرهاب في باريس يفتح تحقيقا في تفجير ليون.