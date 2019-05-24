مقتل مواطن في شجار عائلي ببلدة جبع جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
قُتل مواطن اليوم الجمعة، في شجار عائلي بلدة جبع، جنوب جنين، فيما تواصل الشرطة التحقيق.
وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: "قتل مواطن (35 عاماً) بشجار بين ابناء العمومة ببلدة جبع جنوب جنين والشرطة تباشر التحقيق وتقبض على شخصين مشتبه بهما".
قُتل مواطن اليوم الجمعة، في شجار عائلي بلدة جبع، جنوب جنين، فيما تواصل الشرطة التحقيق.
وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: "قتل مواطن (35 عاماً) بشجار بين ابناء العمومة ببلدة جبع جنوب جنين والشرطة تباشر التحقيق وتقبض على شخصين مشتبه بهما".
وأكد أن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت للبلدة وانتشرت فيها لحفظ الأمن والنظام العام.
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