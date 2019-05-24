مقتل مواطن في شجار عائلي ببلدة جبع جنوب جنين





وأكد أن قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت للبلدة وانتشرت فيها لحفظ الأمن والنظام العام.



رام الله - دنيا الوطنقُتل مواطن اليوم الجمعة، في شجار عائلي بلدة جبع، جنوب جنين، فيما تواصل الشرطة التحقيق.وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: "قتل مواطن (35 عاماً) بشجار بين ابناء العمومة ببلدة جبع جنوب جنين والشرطة تباشر التحقيق وتقبض على شخصين مشتبه بهما".