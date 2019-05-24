شؤون فلسطينية

غرينبلات يتحدث عن هدف مؤتمر البحرين بالنسبة للفلسطينيين

غرينبلات يتحدث عن هدف مؤتمر البحرين بالنسبة للفلسطينيين
الرئيس عباس مع جيسون غرينبلات
رام الله - دنيا الوطن
وجّه مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات رسالة للفلسطينيين حول مؤتمر البحرين، المزمع عقده في أواخر الشهر المقبل، والمتعلق بالشق الاقتصادي لـ(صفقة القرن).

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "استضافة المؤتمر في البحرين، أو على الأقل عدم إعاقة ذلك، من شأنه أن يوفر للفلسطينيين الفرصة لاختبار الآثار الكاملة للمبادرة".

وأضاف غرينبلات: "لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستمر في رفض كل شيء معروض عليهم"، وفق تعبيره.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أكد رفض القيادة الفلسطينية المشاركة في مؤتمر البحرين، بينما أكدت دول عربية بينها السعودية والإمارات المشاركة.


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