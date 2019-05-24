اندلاع حريق ضخم على مساحة 300 دونم جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق ضخم أتى على 800 شجرة زيتون على مساحة 300 دونم في القرى الواقعة جنوب محافظة جنين، اليوم الجمعة.وقال جهاز الدفاع المدني، إن طواقمه تتعامل مع حريق ضخم، اندلع في أعشاب جافة في الحارة الشرقية لبلدة قباطية، وامتد على سلسلة الجبال حتى وصل لجبال بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار إلى أن طواقمه في مركز قباطية ومرج بن عامر عملت وبمساندة من صهريج تزويد مياه الأمن الوطني وبتضافر جهود المتطوعين والمزارعين باستخدام مضخات وصهاريج تزويد مياه زراعية من البلدتين على إخماد النيران وإيقاف تمددها .وقال الراصد الجوي، ليث العلامي، إنه خلال الساعات المقبلة ستصل موجة الحر التي تضرب فلسطين وعموم بلاد الشام إلى ذروتها.وأوضح العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الموجة ستنحسر في ساعات الليل لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها العامة.