دولي

البيت الأبيض يبلغ "الكونغرس" بالتخطيط لإرسال 1500 جندي للشرق الأوسط

البيت الأبيض يبلغ "الكونغرس" بالتخطيط لإرسال 1500 جندي للشرق الأوسط
جنود أمريكيون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول أمريكي اليوم الجمعة: إن البيت الأبيض أبلغ "الكونغرس" أنه يخطط لإرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، لنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط لردع "الخطر الإيراني".

وذكرت صحيفة (بيزنس إنسايدر) أن ترامب وشاناهان اتفقا خلال لقائهما اليوم الجمعة، على إرسال 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القوة الإضافية قد تكون ضمن الدفعة الأولى من الانتشار العسكري الأمريكي الأكبر في المنطقة، وكشفت أن "المسؤولين العسكريين المنخرطين في العمليات الأمريكية بالشرق الأوسط كانوا قد طالبوا بإرسال 13 ألف جندي إضافي"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ونقلت قناة (سي إن إن) عن مصدر أمريكي مسؤول قوله إن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج تشمل بطاريات صواريخ "باتريوت" وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد.

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