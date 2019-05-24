هيئة مسيرات العودة تدعو العرب لعدم المشاركة بمؤتمر البحرين وتعلن اسم الجمعة المقبلة





كما دعت المواطنين إلى المشاركة في الجمعة القادمة بعنوان "يوم القدس العالمي".



رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: إن شعبنا تحدى لهيب الأجواء الحارة ليطفئ لهيب المؤامرة بحق القضية، مشيرة إلى أنه يقف صفاً واحداً على عدوه وعلى كل المتآمرين على قضيته.وأضافت في بيان لها بختام فعاليات جمعة "التراحم والتكافل": أنه لا أحد يستطيع أن يملي على شعبنا حلولاً هابطة.وأعلنت الهيئة رفضها للورشة الاقتصادية في دولة البحرين، داعية الدول العربية لمقاطعتها.