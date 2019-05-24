الحية: شعبنا موحد على مقاطعة مؤتمر البحرين

















رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إنهم "مصممون على مواصلة مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها".وأضاف في تصريحات له خلال مشاركته في جمعة "التكافل والتراحم" ضمن فعاليات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن شعبنا "مصمم على مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".وشدّد القيادي في حركة حماس، على أن "شعبنا موحد على مقاطعة مؤتمر البحرين".