شؤون فلسطينية

الحية: شعبنا موحد على مقاطعة مؤتمر البحرين

الحية: شعبنا موحد على مقاطعة مؤتمر البحرين
القيادي في حماس خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إنهم "مصممون على مواصلة مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها".

وأضاف في تصريحات له خلال مشاركته في جمعة "التكافل والتراحم" ضمن فعاليات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن شعبنا "مصمم على مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

وشدّد القيادي في حركة حماس، على أن "شعبنا موحد على مقاطعة مؤتمر البحرين".






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