شاهد: لتوصيل الانترنت بسرعات عالية..إطلاق ستين قمراً اصطناعيا إلى الفضاء





رام الله - دنيا الوطنأطلقت شركة (سبايس اكس) لصناعات الفضاء، ستين قمراً اصطناعيا صغيراً تشكل الدفعة الأولى من كوكبة "ستارلينك" التابعة لها، التي قد تضم في المستقبل 12 ألفا منها.وأقلع صاروخ "فالكون 9" من إنتاج الشركة التي أسسها إيلون ماسك في كاليفورنيا، بنجاح من قاعدة كاب كانفيرال في فلوريدا عند الساعة (02,30) بتوقيت غرينتش حاملاً ستين قمراً اصطناعياً.وتريد "سبايس إكس" الاستحواذ على حصة من سوق الإنترنت من الفضاء المقبلة، لتتنافس في ذلك مع شركات كثيرة مثل "وان ويب" و"أمازون"، وفق ما نقل موقع (عربي 21).ويأمل إيلون ماسك أن يستحوذ على ثلاثة إلى خمسة % من السوق العالمية للإنترنت، وهي حصة قدر قيمتها بحوالي 30 مليار دولار سنوياً.