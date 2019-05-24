قيادي بـ"حماس": تهرب الاحتلال من تطبيق التفاهمات لن يزيدنا إلا إصراراً للتمسك بحقوقنا

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حماس، إسماعيل رضوان: إن شعبنا الفلسطيني يؤكد استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية، مشدداً على أن هذه المسيرات، ستفشل (صفقة القرن).وأضاف في كلمة له بـ "جمعة التراحم والتكافل" على الحدود الشرقية للقطاع: أن تهرب الاحتلال من تطبيق تفاهمات كسر الحصار "لن يزيدنا إلا إصراراً للتمسك بحقوقنا".وقال: إن شعبنا يرفض مؤتمر البحرين وكل الصفقات المشبوهة، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يؤكد رفضه لـ (صفقة القرن) وسيواجهها بكل قوة.وتابع القيادي في حركة حماس: نريد وحدة وطنية على أساس الشراكة والحفاظ على الثوابت، داعياً السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني.