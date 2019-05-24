قيادي بـ "الجهاد": نرفض مؤتمر البحرين الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، خضر حبيب: رفض مؤتمر البحرين الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية.وأضاف حبيب في كلمة له في جمعة "التراحم والتكافل" على الحدود الشرقية للقطاع: أن حقوق شعبنا الفلسطيني لا تسقط بالتقادم.وشدّد على أنه لا يمكن أن يتنازل شعبنا عن أي حق وفي مقدمته حق عود اللاجئين، مؤكداً أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها.