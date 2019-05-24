قيادي بـ "الجهاد": نرفض مؤتمر البحرين الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، خضر حبيب: رفض مؤتمر البحرين الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف حبيب في كلمة له في جمعة "التراحم والتكافل" على الحدود الشرقية للقطاع: أن حقوق شعبنا الفلسطيني لا تسقط بالتقادم.
وشدّد على أنه لا يمكن أن يتنازل شعبنا عن أي حق وفي مقدمته حق عود اللاجئين، مؤكداً أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، خضر حبيب: رفض مؤتمر البحرين الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف حبيب في كلمة له في جمعة "التراحم والتكافل" على الحدود الشرقية للقطاع: أن حقوق شعبنا الفلسطيني لا تسقط بالتقادم.
وشدّد على أنه لا يمكن أن يتنازل شعبنا عن أي حق وفي مقدمته حق عود اللاجئين، مؤكداً أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
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