شاهد: طائرة مصرية تشارك بإخماد الحرائق في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، لطائرة مصرية تشارك في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في إسرائيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال جندلمان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "طائرة هليكوبتر مصرية تساعد في إخماد الحريق الذي اندلع في قرية (بيت عزرا) الواقعة بين مدينتي اسدود والمجدل.
وكان نتنياهو، وجه رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على خلفية مشاركة مصر في إخماد الحرائق التي اندلعت بإسرائيل بسبب موجة الحر.
نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، لطائرة مصرية تشارك في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في إسرائيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال جندلمان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "طائرة هليكوبتر مصرية تساعد في إخماد الحريق الذي اندلع في قرية (بيت عزرا) الواقعة بين مدينتي اسدود والمجدل.
وكان نتنياهو، وجه رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على خلفية مشاركة مصر في إخماد الحرائق التي اندلعت بإسرائيل بسبب موجة الحر.
وقال نتنياهو، عبر (تويتر): "أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل".
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