شاهد: طائرة مصرية تشارك بإخماد الحرائق في إسرائيل

وقال نتنياهو، عبر (تويتر): "أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل".



وكان نتنياهو، وجه رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على خلفية مشاركة مصر في إخماد الحرائق التي اندلعت بإسرائيل بسبب موجة الحر.