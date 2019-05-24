دولي

شاهد: اندلاع حريق في شعر هنيغف بمنطقة غلاف غزة بسبب بالونات حارقة

شاهد: اندلاع حريق في شعر هنيغف بمنطقة غلاف غزة بسبب بالونات حارقة
اندلاع حرائق في مناطق متفرقة من إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الجمعة، أن حريقاً اندلع  في كيبوتس ياخيني في شعر هنيغف، بمنطقة غلاف غزة، بسبب بالونات حارقة أطلق من قطاع غزة.

وأضافت: أنه لم يتم السيطرة بعد على الحريق، فيما تنتشر النار وهي على بعد 50 متراً من منازل المستوطنين.

ووفق الصحيفة فقد تم إخلاء 14 عائلة، بسبب انتشار النيران في ظل موجة حر شديدة جداً تضرب المنطقة.

كما اندلع حريق على سفوح مستوطنة (فدوئيل) جنوب "براكان" في محيط الضفة الغربية.

وكانت عدة حرائق اندلعت أمس في مناطق متفرقة من إسرائيل، بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.


 


 

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