قيادي بـ"حماس" يوجه رسالة لمن يدعو للتطبيع مع إسرائيل ويهاجم المقاومة









وكان وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، أكد على ضرورة أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين وشريكة لهم، لا دولة مغتصبة لأرضهم وحقوقهم.



وقال بن علوي، وفق بيان لوزارة الخارجية العمانية على (تويتر): "يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين، وأن تكون دولة شريكة وليست دولة مغتصبة، وإذا لم تعالج الخطة الأمريكية كل هذه الأمور ستكون خطة ناقصة". وكان وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، أكد على ضرورة أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين وشريكة لهم، لا دولة مغتصبة لأرضهم وحقوقهم.وقال بن علوي، وفق بيان لوزارة الخارجية العمانية على (تويتر): "يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين، وأن تكون دولة شريكة وليست دولة مغتصبة، وإذا لم تعالج الخطة الأمريكية كل هذه الأمور ستكون خطة ناقصة".

رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران اليوم الجمعة، على تصريحات بعض القادة والمسؤولين العرب فيما يتعلق بالعلاقة والتطبيع مع إسرائيل.وقال في تغريدة عبر (تويتر): إن قلة منبوذة من القيادات العربية السياسية والإعلامية والدينية تخطب ود الاحتلال وتبرر جرائمه، وتدعو للتطبيع معه."وأضاف: "في ذات الوقت تهاجم الشعب الفلسطيني وتسخر من مقاومته، وتقلل من قيمة شهدائه. إلى هؤلاء نقول لا نريد دعمكم ولا مساندتكم، حسبكم أن تقفوا على الحياد".وتابع بدران: "نقول إن التاريخ لن يرحمكم وإن الأجيال سوف تلعنكم. ولن يفيدكم الاحتلال في شيء. بل سوف يستخدمكم لمصلحته ثم يلقي بكم كما فعل بالذين من قبلكم. فهل أنتم معتبرون؟".