مصادر حزب (الليكود): لا مناص من انتخابات جديدة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الجمعة، عن مصادر في في حزب (الليكود) قولها: إنه لا مناص من انتخابات جديدة.



وقالت مصادر في (الليكود): إنها لا تعول كثيرا على "حكومة الستين" وتوقعت ألا تصمد طويلا أمام كل الضغوطات.



وكان رئيس طاقم التفاوض من قبل حزب (يسرائيل بيتنا)، عوديد فورر، عن استغرابه لما وصفه برضوخ (الليكود) المرة تلو الأخرى لمطالب الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، ظناً منه أنه يجب على (إسرائيل بيتنا) أن يتخلى عن مبادئه وأن يرضخ هو الآخر لها.





وقال فورر في مقابلة إذاعية: إن حزبه معني بالانضمام إلى الحكومة ولكنه لن يتنازل بشأن قانون التجنيد .



وهدد بأن حزبه، إذا بقي خارج الائتلاف الحكومي، لن يصوت لصالح حكومة تعتمد على 60 نائباً فقط، وتقود إسرائيل برأيه إلى دولة دينية.





وبدوره وصف زميله في الحزب، ايلي افيدار تلميحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالذهاب إلى انتخابات جديدة بمناورة إعلامية، مضيفاً أن نتنياهو بطل في افتعال الأزمات.



رام الله - دنيا الوطن