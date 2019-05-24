"المكتب الحركي للصحفيين" يدين إغلاق "فيسبوك" لحسابات عدد من الإعلاميين

رام الله - دنيا الوطنأدان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح الأقاليم الجنوبية وبشدة قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإغلاق وحظر عدد كبير من حسابات الإعلاميين والنشطاء من أبناء شعبنا.وقال المكتب الحركي إن ما قامت به إدارة "الفيس بوك" يعد تعدي صارخ على حرية الرأي والتعبير التي تكفلها كافة القوانين الدولية.وأكد أن هذه الجريمة تعتبر تساوقا وتماهيا تاما من إدارة "الفيس بوك" مع دولة الاحتلال والتي تحاول محاصرة الصوت الفلسطيني ومنعه من الوصول إلى العالم.وأشار المكتب الحركي المركزي للصحفيين إلى أن هذه الحملة التي يقوم بها "الفيس بوك" تأتي في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها الإعلاميون الفلسطينيون ونشطاء مواقع التوصل الاجتماعي والذين نقلوا الرواية الفلسطينية وفندوا وكشفوا زيف رواية الاحتلال وفضح جرائمه بحق أبناء شعبنا.وطالب المكتب الحركي إدارة "الفيس بوك" بالتراجع عن إغلاق الحسابات الفلسطينية وعدم الانصياع لضغوطات دولة الاحتلال، موجها التحية والتقدير إلى كافة الزملاء الإعلاميين والنشطاء على جهودهم الجبارة.