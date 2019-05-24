شؤون فلسطينية

اصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

اصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت دعما للقيادة في تصديها للمؤامرات التي تهدف تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال اعتدى على المشاركينفي المسيرة بعد انطلاقها بقنابل الغاز والصوت والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

واكد شتيوي ان الشبان تصدوا لجنود الاحتلال خلال مواجهات عنيفة تخللها اقتحام منازل واعتلاء اسطحها واستخدامها لقناصة الجنود ونصب الكمائن بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اية حالة اعتقال.

ورغم حرارة الجو الشديدة الا ان ذلك لم يمنع المئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب والنشطاء الاسرائيليين من الخروج تاكيدا على حقهم في استخدام طريقهم التي اغلقها جيش الاحتلال قبل اكثر من 15 عاما.

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