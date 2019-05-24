النخالة: القوى الفلسطينية تمتلك أوراق القوة لإسقاط "صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن القوى الفلسطينية تمتلك أوراق القوة ما يمكنها من إسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية المسماه "صفقة القرن".





جاء ذلك، خلال استقبال النخالة، وفداً من مجلس علماء فلسطين، برئاسة الشيخ الدكتور حسين قاسم، وكل من الأعضاء الناطق الرسمي للمجلس الشيخ الدكتور محمد الموعد، وأمين السر الشيخ هشام عبد الرازق، والشيخ سامر أبو عنبر والشيخ شريد الشولي، والشيخ سليم حجاب، والشيخ يحيى الصفدي، والشيخ أحمد عدنان محمد، وذلك بحضور ممثل الحركة في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.





وشدد النخالة، على ضرورة بذل كل الجهود من أجل إعادة الوحدة إلى الصف الفلسطيني، في إطار الثوابت، وفي مقدمتها تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها.





وأثنى النخالة، على دور العلماء في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، ولا سيما في ظل موجات التطبيع التي تسعى إلى تشويه الحقائق التاريخية والدينية، مشيداً بالدور الذي يؤديه "مجلس علماء فلسطين" في وحدة الصف ووأد الفتنة وتوجيه الجهود باتجاه قضية المسلمين المركزية.







وأكد النخالة على جهوزية قوى المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي، للدفاع عن مقدسات الأمة في فلسطين، مشيراً إلى أن قدر الشعب الفلسطيني هو الجهاد والمقاومة، أياً تكن النتائج.





وأكد الوفد ثبات المجلس على مواقفه التي تأسس لأجلها، وفي مقدمتها خدمة الشعب الفلسطيني في فلسطين ولبنان والمنطقة، ورفض أي اقتتال لا يصب في مواجهة العدو الصهيوني، وجمع كلمة العلماء وجماهير الأمة باتجاه قضية فلسطين.

وأثنى الوفد على مواقف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ورؤيتها السياسية وثباتها على مواقفها رغم المخاطر الكثيرة التي تحيق بالقضية الفلسطينية، منوّهاً بانتخاب النخالة أميناً عاماً للحركة.