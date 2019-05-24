ليبرمان: نتنياهو يقود حكومة استسلام لتحويله الأموال القطرية لحماس

رام الله - دنيا الوطن

علق زعيم حزب (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، على تحويل الحكومة الإسرائيلية الأموال القطرية إلى قطاع غزة، وذلك بقرار من بنيامين نتنياهو.





وقال ليبرمان، عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الجمعة: إن تحويل 30 مليون دولار إلى حماس من أجل قطاع غزة بعد إطلاق أكثر من 700 صاروخ، وفي ظل استمرار المدفوعات والعجز أمام البالونات الحارقة، يعني أن الحكومة الحالية تتحول إلى حكومة استسلام.







وأضاف ليبرمان: "أنا وزملائي في حزب يسرائيل بيتنا لدينا طريقة وهناك رغبة في إقامة حكومة يمينية بالأفعال وليس بالأقوال".