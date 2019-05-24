الزراعة بغزة تشكل لجنة طوارئ وتستنفر طواقمها لمتابعة موجة الحر

رام الله - دنيا الوطنشكلت وزارة الزراعة الفلسطينية لجنة طوارئ واستنفرت طواقمها الفنية والإدارة، وذلك لمتابعة آثار موجة الحر الحالية.وشكلت الوزارة، لهذا الغرض فرق فنية ميدانية لحصر الأضرار الناتجه بمزارع الدواجن وفرق فنيه أخري من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين للتواجد بين مربي الدواجن وفي مزارعهم لتقديم الإرشاد الفني والبيطري لتفادي أثار الحر على مزارع الدواجن اللاحم و البياض والحبش.وأكدت الوزارة انه منذ عصر أمس الخميس، مازالت طواقمها الفنية في الميدان لحصر الأضرار وتقديم المساعدة والإرشاد لمربي الدواجن.وتهيب الوزارة، بمربي الدواجن اتباع إرشادات الوزاره التي تقوم حاليا بإرسالها لهم عبر رسائل الجوال أو المنشورة على موقع الوزارة.