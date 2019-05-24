موجة الحر تصل لذروتها خلال الساعات المقبلة وتنحسر ليلاً

خاص دنيا الوطن

قال الراصد الجوي، ليث العلامي، إنه خلال الساعات المقبلة ستصل موجة الحر التي تضرب فلسطين وعموم بلاد الشام إلى ذروتها.







وأوضح العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الموجة ستنحسر في ساعات الليل لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها العامة.





وأضاف العلامي: "غداً سيكون هناك انخفاض على درجات الحرارة، لتعود قريبة من معدلاتها العامة وتستمر حتى يوم الاثنين بنفس الشأن، حيث ستصل لـ 30 درجة مئوية".







وتابع العلامي: "يومي الأربعاء والخميس تعود درجة الحرارة للارتفاع ولكن بشكل أقل حدة من هذه الموجة وتصل لـ 35 درجة مئوية بعدة مناطق".