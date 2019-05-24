نتنياهو يشكر "صديقه" السيسي

رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على خلفية مشاركة مصر في إخماد الحرائق التي اندلعت بإسرائيل بسبب موجة الحر.





وقال نتنياهو، عبر (تويتر): "أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل".





يذكر أن الحرائق اندلعت في إسرائيل بفعل موجهة الحر التي تضرب البلاد، حيث أدت الموجة إلى اندلاع الكثير من الحرائق.

