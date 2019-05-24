رئيسة وزراء بريطانيا تستقيل والمُعارضة تدعو لانتخابات مبكرة

وقالت ماي، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك): "أعلن اليوم استقالتي من حزب المحافظين إلى حين إيجاد بديل"، مضيفةً: "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة البريكسيت وإتمام نتائج الاستطلاع".







وتابعت: "من يحل محلي عليه أن يبحث عن حل في البرلمان، وذلك يتحقق باتفاق جميع أطراف النقاش على الحل، والأسبوع المقبل يبدأ السباق لاختيار رئيس حزب المحافظين الجديد".





وأكملت: "سأستقيل من منصبي في السابع من حزيران/يوليو المقبل، وأبلغت الملكة إليزابيث بهذا القرار وسأواصل مهامي كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة".









وقال كوربن: "لا يمكن لماي أن تحكم البلاد، لا هي ولا حزبها المتفكك والمنقسم". إلى ذلك، دعا رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أن تيريزا ماي تقبلت أخيراً ما كانت تعمله البلاد منذ أشهر.





يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا السابق قدم استقالته بسبب ذات الموضوع، وذلك بعد استفتاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وخلفته تريزا ماي بالمنصب.







البريكسيت قانون يتعلق بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويسعى لإيجاد حلولاً بديلة لذلك.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا.