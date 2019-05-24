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شؤون فلسطينية

عريقات: ترامب يبحث عن الإعلان الفلسطيني بالاستسلام

عريقات: ترامب يبحث عن الإعلان الفلسطيني بالاستسلام
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الخطة الأمريكية للسلام، قائلًا: إن إدارة ترامب تبحث عن إعلان فلسطيني بالاستسلام.

وقال عريقات: إن الإدارة الامريكية تتجنب الخوض في الحديث عن الأمور المهمة حول الاحتلال الإسرائيلي والحقوق الفلسطينية، مضيفاً: "ما لم تعالج خطة إدارة ترامب هذه القضايا بشكل مباشر، فهي ليست للفلسطينيين".

وحول ورشة البحرين الاقتصادية، أضاف عريقات: "فلنكن واضحين: لن يكون هناك ازدهار اقتصادي في فلسطين دون نهاية الاحتلال".

وأكد أن القيادة الفلسطينية لم تستشر من قبل أي طرف حول هذا الاجتماع"، وأن التنازلات التي ستطلبها إدارة ترامب من إسرائيل هامشية؛ إذ لا تطلب منها إنهاء سيطرتها العسكرية على أرض وشعب فلسطين، ما تسعى إليه إدارة ترامب ليس اتفاق سلام، بل إعلان فلسطيني بالاستسلام".

وأوضح أنه لا يمكن للنمو الاقتصادي أن يكون بديلًا عن الحق في العيش بكرامة، أو بعيدًا عن الاحتلال العسكري والقمع، وأن العقبة الرئيسة أمام النمو الاقتصادي الفلسطيني واضحة وهي الاحتلال.

وحث عريقات المجتمع الدولي -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس لإسرائيل- على اتخاذ إجراءات فورية، تتمثل بـ"الاعتراف بدولة فلسطين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي".

وخلص عريقات إلى أن "البديل سيكون إدامة الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري، واستمرار الشرق الأوسط بمزيد من عدم الاستقرار وسفك الدماء".

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