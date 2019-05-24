الحرس الثوري: لا يمكن لترامب القضاء على حقوق الفلسطينيين بتمرير "صفقة القرن"

رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أنه لا يمكن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني عبر تمرير "صفقة القرن".







وأوضح شريف في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعتراف ترامب بسلطة إسرائيل على مرتفاعت الجولان السورية، والتخطيط لإعلان "صفقة القرن" لن يقضي على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، وفق وكالة (سبوتنك).



وحذر المتحدث باسم الحرس الثوري الجنود الأمريكيين في المنطقة من مغبة ارتكاب أي خطأ ضد إيران، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة أي عدوان أكثر من أي وقت مضى.وأضاف أن الجنود الأمريكيين في المنطقة سيقعون في أسر الحرس الثوري في حال ارتكاب أي خطأ ضد بلاده، مؤكداً أن التهديدات الأمريكية ضد إيران لن تحقق أهدافها.