شؤون فلسطينية

يديعوت: أعذار عدم إعلان الحرب بغزة انتهت وحماس وإسرائيل أمام خيارين

يديعوت: أعذار عدم إعلان الحرب بغزة انتهت وحماس وإسرائيل أمام خيارين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، إن وبعد انتهاء احتفالات إسرائيل ومسابقة الأغنية الأوروبية فقد انتهت أعذار عدم إعلان الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن "إسرائيل وحركة حماس تتسابقان أمام بعضهما البعض ولا يوجد مكان يركضان فيه"، مشيرةً إلى أن الطرفين أما خيارين إما هدوء طويل الأجل أو مواجهة عسكرية في غضون بضعة أشهر، ولا يوجد طريق ثالث.

وأضافت الصحيفة: "المؤسسة الأمنية متخوفة من شكوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول قدراتها، عندما يتحدث معهم عن عملية عسكرية ستستمر بضعة أسابيع فهو متشكك".

وتابعت الصحيفة: "في حرب الجرف الصامد، تحدث الجيش عن عملية برية لبضعة أيام أو أسابيع، وانتهى الأمر بعد شهرين تقريباً بنتائج محرجة".

وأكملت: "حتى الجولة الأخيرة قبل أسبوعين، طالما أن رئيس الوزراء لا يشعر أن الجيش قادر على تنفيذ عمليات عسكرية تجلب ثمارًا سياسية واضحة، فهو لن يدعم أي عملية برية، حتى تلك التي ستضمن له الهدوء لمدة خمس سنوات".

واستطردت الصحيفة: "إذا سيصدر الأمر في الأشهر القادمة، فلن يحدث ذلك إلا عندما يخرج الوضع عن السيطرة ويجبره على اتخاذ القرارات، بمعنى آخر، تقول مصادر في مؤسسة الجيش، إن رئيس الوزراء لديه مشكلة ثقة في قدرات القوات البرية".

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