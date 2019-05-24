شؤون فلسطينية

الحكومة: اجتماع وزاري فلسطيني أردني بعد عيد الفطر

الحكومة: اجتماع وزاري فلسطيني أردني بعد عيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه تم الاتفاق في العاصمة الأردنية "عمّان" على عقد اجتماع وزاري فلسطيني- أردني بعد عيد الفطر.

وقال ملحم، لصحيفة (القدس): إن التوصل إلى هذا الاتفاق جاء في أعقاب القمة بين الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية ونظيره الأردني عمر الرزاز.

وأضاف ملحم: "إن الاجتماع الوزاري الفلسطيني- الأردني المرتقب يهدف إلى تعميق التعاون بين فلسطين والأردن في المجالات كافة".

وأكد ملحم، على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين في ظل اللحظات الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفي ضوء الحرب السياسية والاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على الشعب الفلسطيني وقيادته.

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