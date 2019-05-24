اعتراف إسرائيلي باغتيال سمير القنطار في سوريا

رام الله - دنيا الوطنكشف الضابط الإسرائيلي السابق بالجيش الإسرائيلي، المقدم احتياط، ماركو مورنو، أن إسرائيل هي من قامت باغتيال وتصفية سمير القنطار بسوريا.وقال مورنو، وفق (مفزاك لايف) الإسرائيلي، إن أحد قادة فصائل المعارضة السورية، نقل للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، معلومات أسهمت في الوصول إلى القنطار وتصفيته.وأضاف مورنو، حسب الموقع، أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دخلت الأجواء السورية ليلة 19 كانون أول/ديسمبر 2015، وقامت باستهداف المنزل المتواجد به القنطار، جنوب دمشق.ولفت الموقع، إلى أن إسرائيل لم تعترف بهذه العملية في حينه، رغم التقارير التي أكدت على وقوف إسرائيل خلف العملية، مؤكداً أن المعلومات التي كشف عنها المقدم مورنو، سُمح بنشرها بواسطة الرقابة العسكرية.وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن المقدم مورنو، عمل بالسابق ضابطا في الوحدة 504، بالاستخبارات العسكرية، وكان مسؤولاً عن التواصل مع قوات المعارضة السورية.