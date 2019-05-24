ليبرمان يُلوح بخيار انتخابات جديدة للكنيست بسبب قانون التجنيد

رام الله - دنيا الوطن

لوح زعيم حزب (اسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان بخيار انتخابات جديدة في الكنيست الإسرائيلي، في حال لم تتم الموافقة على قانون التجنيد.





وقال ليبرمان، وفق القناة الإسرائيلية السابعة، إنه إذا لم تتم الموافقة على قانون التجنيد، فحتما نحن في طريقنا لانتخابات جديدة.





وأضاف: "لذلك نصيحتي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالضغط على الأحزاب الدينية المتطرفة لقبول التعديل السابق للقانون واستكمال تشريعه بالقراءتين الثانية والثالثة بالطريقة نفسها في القراءة الأولى".





وترفض الأحزاب الدينية المتشددة قانون التجنيد للمتدينين، الأمر الذي يعد العقبة الأكبر أمام نتنياهو في تشكيل حكومته الجديدة.

