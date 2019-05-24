عاجل

  • رئيس وزراء بريطانيا تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين الشهر المقبل

دولي

ليبرمان يُلوح بخيار انتخابات جديدة للكنيست بسبب قانون التجنيد

ليبرمان يُلوح بخيار انتخابات جديدة للكنيست بسبب قانون التجنيد
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
لوح زعيم حزب (اسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان بخيار انتخابات جديدة في الكنيست الإسرائيلي، في حال لم تتم الموافقة على قانون التجنيد.

وقال ليبرمان، وفق القناة الإسرائيلية السابعة، إنه إذا لم تتم الموافقة على قانون التجنيد، فحتما نحن في طريقنا لانتخابات جديدة.

وأضاف: "لذلك نصيحتي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالضغط على الأحزاب الدينية المتطرفة لقبول التعديل السابق للقانون واستكمال تشريعه بالقراءتين الثانية والثالثة بالطريقة نفسها في القراءة الأولى".

وترفض الأحزاب الدينية المتشددة قانون التجنيد للمتدينين، الأمر الذي يعد العقبة الأكبر أمام نتنياهو في تشكيل حكومته الجديدة.

أخبار ذات صلة

الطواقم الإسرائيلية تستعد لتجدد إشتعال النيران بسبب موجهة الحر

الطواقم الإسرائيلية تستعد لتجدد إشتعال النيران بسبب موجهة الحر

إيران: صبرنا نفد وفترة ضبط النفس انتهت

إيران: صبرنا نفد وفترة ضبط النفس انتهت

الأرصاد الإسرائيلية: ارتفاع شديد على الحرارة يوم الجمعة

الأرصاد الإسرائيلية: ارتفاع شديد على الحرارة يوم الجمعة

الأمن الروسي يعتقل خلية مُتطرفة خططت لشن هجمات

الأمن الروسي يعتقل خلية مُتطرفة خططت لشن هجمات

بومبيو: الصين تُشكل خطراً حقيقياً على أمننا

بومبيو: الصين تُشكل خطراً حقيقياً على أمننا

قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري الأمريكية

قتلى بإعصار عنيف يضرب ولاية ميسوري الأمريكية

ترامب: لسنا بحاجة لإرسال المزيد من قواتنا لمواجهة إيران

ترامب: لسنا بحاجة لإرسال المزيد من قواتنا لمواجهة إيران

من هي الدول التي ستُساهم في إخماد الحرائق بإسرائيل؟

من هي الدول التي ستُساهم في إخماد الحرائق بإسرائيل؟

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

المكتب الحركي في الإذاعة والتلفزيون يطالب &#34;ائتلاف أمان&#34; بالاعتذار

المكتب الحركي في الإذاعة والتلفزيون يطالب "ائتلاف أمان" بالاعتذار

​هيئة الأسرى: الاحتلال يبتر قدم الفتى المصاب محمود صلاح

​هيئة الأسرى: الاحتلال يبتر قدم الفتى المصاب محمود صلاح

اشتية: الأولوية لعائلات الشهداء والأسرى لو بقي معنا قرش واحد

اشتية: الأولوية لعائلات الشهداء والأسرى لو بقي معنا قرش واحد

إيقاف مطعمين عن العمل في الخليل

إيقاف مطعمين عن العمل في الخليل

فتح أبواب الاعتكاف في المسجد الأقصى ابتداء من ليلة الخميس

فتح أبواب الاعتكاف في المسجد الأقصى ابتداء من ليلة الخميس

الحكومة الفلسطينية: رئيس الوزراء يتطلع للقيام بجولة في غزة إذا تم التوصل لتوافق

الحكومة الفلسطينية: رئيس الوزراء يتطلع للقيام بجولة في غزة إذا تم التوصل لتوافق

قيادي يساري يُطالب الرئيس عباس باتخاذ خطوة جديدة لمواجهة مؤتمر البحرين وأموال قطر

قيادي يساري يُطالب الرئيس عباس باتخاذ خطوة جديدة لمواجهة مؤتمر البحرين وأموال قطر

منوعات

رد مُفاجئ.. سر محاولة النجم خالد الصاوي للإطمئنان على الرئيس السابق مبارك

رد مُفاجئ.. سر محاولة النجم خالد الصاوي للإطمئنان على الرئيس السابق مبارك

أحداث &#34;الهيبة&#34; كُشفت: نور ستتزوج جبل وشخصية تخرج من السجن وتسعى للزعامة

أحداث "الهيبة" كُشفت: نور ستتزوج جبل وشخصية تخرج من السجن وتسعى للزعامة

منة شلبي تنشر لأول مرة صورة من طفولتها.. &#34;بطة مبططة&#34;

منة شلبي تنشر لأول مرة صورة من طفولتها.. "بطة مبططة"

كيف كانت إيمليا كلارك قبل التجميل؟

كيف كانت إيمليا كلارك قبل التجميل؟

ممثلة شهيرة توقّفت عن تناول الطعام لأنها مثيرة وتُغري الرجال

ممثلة شهيرة توقّفت عن تناول الطعام لأنها مثيرة وتُغري الرجال

شاهد: طفل الدكتورة خلود يشعل غضب شديد حولها

شاهد: طفل الدكتورة خلود يشعل غضب شديد حولها

وعد تنشر صورتها وتعلق: لا تنخدعوا ببشرة المشاهير

وعد تنشر صورتها وتعلق: لا تنخدعوا ببشرة المشاهير

رامز جلال يتحرش بـ&#34;ماغي بوغصن&#34; خلال برنامجه

رامز جلال يتحرش بـ"ماغي بوغصن" خلال برنامجه

محمد رمضان يُفجع بوفاة حارسه الشخصي

محمد رمضان يُفجع بوفاة حارسه الشخصي

جورج وسوف يرفض الغناء لفيروز

جورج وسوف يرفض الغناء لفيروز

عربي

كيف يتعامل محمد بن سلمان مع موظفي مكتبه؟

كيف يتعامل محمد بن سلمان مع موظفي مكتبه؟

ظهور جديد.. شاهد كيف أصبح شكل أسماء الأسد؟

ظهور جديد.. شاهد كيف أصبح شكل أسماء الأسد؟

وفيات نتيجة موجة الحر التي تضرب مصر

وفيات نتيجة موجة الحر التي تضرب مصر

الحوثيون: استهدفنا منظومة باتريوت السعودية

الحوثيون: استهدفنا منظومة باتريوت السعودية