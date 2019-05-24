الفلسطينيون يستعدون للمشاركة بجمعة "التراحم والتكافل"

رام الله - دنيا الوطنيستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة، الـ 59 من مسيرات العودة، والتي تحمل عنوان "التراحم والتكافل"، في مخيمات العودة شرق قطاع غزة.ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار المواطنين للمشاركة في جمعة "التراحم والتكافل"، مؤكدةً أن "المسيرات ستتواصل رداً على غطرسة الإدارة الأمريكية وعنجهية الاحتلال، وعلى كل المحاولات الرامية لشطب القضية الوطنية".وأكدت الهيئة أن المسيرات العودة متواصلة بسلميتها وبطابعها الشعبي، كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، ولن تتراجع عن أدائها ولا عن ودورها، رغم المحاولات الفاشلة لإجهاضها والنيل منها".