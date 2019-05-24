زكي: مؤتمر البحرين يأتي على قاعدة العداء لإيران وليس لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، إن مؤتمر البحرين الاقتصادي يأتي على قاعدة العداء لإيران وليس لإسرائيل".





وأوضح زكي، لقناة (الميادين)، أن اختيار البحرين لعقد المؤتمر من دول مشاركة في المؤامرة هو لتقديم كبش محرقة، متابعاً: "يجب رأب الصدع الفلسطيني فوراً وكل أحصنة الولايات المتحدة جاهزة لتنفيذ صفقة القرن".





وأضاف: "من يعتقد أن الشعب الفلسطيني سيستسلم هو لا يعرف السياسة"، مؤكداً على وجوب "وضع استراتيجية فلسطينية تواكب التغييرات في المنطقة للدفاع عن القضية".

