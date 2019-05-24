قيادي بالشعبية: الأموال القطرية جزء من مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، إن الأموال القطرية التي دُفعت للسلطة الفلسطينية مؤخراً تأتي جزء من المقرر في مؤتمر البحرين ضمن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".



وأوضح فؤاد، لقناة (الميادين)، في لقاء مع قناة الميادين، إن هذه الأموال تندرج في سياق ما يُسمى "السلام الاقتصادي"، لافتاً إلى أن هناك مليارات أخرى".





وأضاف فؤاد أن الجزء الأكبر مما سُمي "صفقة القرن" قد تم، موضحاً أن أحد الموضوعات الرئيسية المُتبيقة من الصفقة ستُحسم فيما سُمي "مؤتمر البحرين" استكمالا للخطوات السابقة".وثمن فؤاد الموقف الفلسطيني الموحد والاجماع الرسمي والشعبي على رفض صفقة القرن وعدم المشاركة في مؤتمر البحرين، مطالباً المجلس الوطني الفلسطيني بتوجيه رسالة رسمية باسم منظمة التحرير الفلسطينية لمملكة البحرين يطالبها بعدم استضافة هذا المؤتمر.وطالب الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتوجيه رسالة رسمية إلى البحرين مفادها أن عقد هذا الموضوع أمر يضرنا ونأمل ألا يعقد في البحرين على الأقل، داعيا لإصدار أمرا موقعا من كافة الفصائل الفلسطينية يطالب البحرين بعدم قد المؤتمر.