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شؤون فلسطينية

عُمان: يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين وشريكة لهم

عُمان: يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين وشريكة لهم
وزير الخارجية العماني
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، على ضرورة أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين وشريكة لهم، لا دولة مغتصبة لأرضهم وحقوقهم.

وقال بن علوي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم: "يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين، وأن تكون دولة شريكة وليست دولة مغتصبة، وإذا لم تعالج الخطة الأمريكية كل هذه الأمور ستكون خطة ناقصة".

وأضاف بن علوي: "لا يمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة، والفلسطينيين خيام، هذا لن يكون مقبولاً، والمسألة ليست مسألة أموال، لكنها مسألة شعب يقدر بنحو عشرة ملايين في الداخل وفي الشتات".

وعن الخطة الأميركية الجديدة للسلام، المنتظر إعلان تفاصيلها، قال بن علوي: "نعلم أن هذا الأمر ليس سهلاً سيواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول".

وتابع: "إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة، وبالتالي لابد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين".

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