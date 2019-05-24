الموجهة الحارة تصل لذروتها والحرارة أعلى من معدلاتها بـ14 درجة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد تتعمق، اليوم الجمعة، لتصل ذروتها في ساعات النهار حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافاً.





وأوضحت الدائرة، أنه يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنوهذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.وغداً السبت، متوقع أن تقل الموجه الحارة حدتها في ساعات النهار مع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الأحد، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.والاثنين المقبل، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11- 4، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.