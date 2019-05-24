المكتب الحركي في الإذاعة والتلفزيون يطالب "ائتلاف أمان" بالاعتذار

رام الله - دنيا الوطنأعرب المكتب الحركي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عن استنكاره للتقرير الذي اصدره "ائتلاف النزاهة والشفافية- أمان" حول تلفزيون فلسطين.وقال المكتب الحركي: إن التقرير "تضمن معلومات لا تمت للحقيقة والنزاهة بأي صلة حول تعيين 1055 موظفا على بند العقود حتى نهاية عام 2017".وأضاف المكتب الحركي، أنه "وبعد إعلان الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في بيان لها الارقام الحقيقية لعدد الموظفين على بند العقود حسب بيانات وزارة المالية وهم 317 موظفا، فانه يتعين على مؤسسة أمان أن تعتذر للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ولكافة العاملين فيها ولأبناء الشعب الفلسطيني عن هذه المعلومات المغلوطة التي أثارت بلبلة في الشارع".واستهجن المكتب الحركي، البيان الأخير الذي صدر عن المؤسسة والذي أكد فيه المكتب الحركي "فيه تصميم واضح على الاستمرار بالخطأ من قبل (أمان) وعدم الاعتذار عن المغالطات الكبيرة التي وردت في التقرير"، وفق تعبيره.