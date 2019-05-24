​هيئة الأسرى: الاحتلال يبتر قدم الفتى المصاب محمود صلاح

رام الله - دنيا الوطنأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، بأن أطباء مستشفى شعار تصيدك الإسرائيلي، قاموا ظهر اليوم ببتر القدم اليسرى للأسير القاصر المصاب محمود صلاح من منطقة أسفل الركبة.ولفت عجوة الى أن الحالة الصحية للفتى صلاح (14 عامًا) من بلدة الخضر، مستقرة وفقا للطاقم الطبي المتابع له ويقبع في وحدة العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس.وأوضح، أن الأسير القاصر خضع أمس لعملية جراحية فيالرجل اليسرى، كونه تعرض لإصابة بالرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال مساء الثلاثاء الماضي، تسببت بقطع في الأوردة الدموية.