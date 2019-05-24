الدفاع المدني: ارتفاع وتيرة التدخلات ونداء استغاثة كل اربع دقائق نتيجة ارتفاع الحرارة

رام الله - دنيا الوطنسجل جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، التعامل مع 179 تدخل مابين اطفاء وانقاذ منذ الساعة الثامنة من صباح أمس الخميس وحتى الثامنة مساءً، أي بواقع 15 تدخلاً في الساعة ونداء استغاثة كل اربع دقائق.وأشار الجهاز، إلى أن هناك 140 تدخلا لحرائق أعشاب، و15 تدخلا لحرائق أشجار نتيج عنها احتراق ما يقارب 578 شجرة ما بين احتراق كلي وجزئي.وأوضح، أنه تم احتراق خمس مركبات، وحالتي احتراق لمشاطب مركبات، بالاضافة الى أربع حالات للتخلص من الافاعي، وحريق عامود كهرباء.وأهاب الدفاع المدني من المواطنين، عدم اشعال النيران في الاعشاب الجافة واهمية الاتصال على الرقم ١٠٢ في حال حصول اي طارىء.