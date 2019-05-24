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كيف يتعامل محمد بن سلمان مع موظفي مكتبه؟

كيف يتعامل محمد بن سلمان مع موظفي مكتبه؟
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
تحدث بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن كيفية تعامل الأخير مع العاملين معه.

وقال العساكر: إن محمد بن سلمان "روحه مرحة" في التعامل مع العاملين معه، وذلك في تصريحاته، عبر قناة (روتانا خليجية).

وأضاف العساكر، أن ولي العهد "يتعامل بروح مرحة، ويركز على العمل الطويل ذي الإنتاجية العالية".

وأشار مدير مكتب ولي العهد إلى أن ابن سلمان "صديق ورئيس في آن واحد لجميع العاملين معه، ويحرص على بناء قدرات الفريق العامل معه، سواء من خلال الدورات التدريبية أو غيرها من الوسائل الكفيلة بإكسابهم الخبرات اللازمة"، بحسب ما نقلت وكالة (سبوتنيك).

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كيف يتعامل محمد بن سلمان مع موظفي مكتبه؟

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