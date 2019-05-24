ظهور جديد.. شاهد كيف أصبح شكل أسماء الأسد؟

رام الله - دنيا الوطنأجرت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، جولة تفقدية لمركز الأطراف الاصطناعية في حماة الأربعاء الماضي، وفقا لمقطع فيديو نشرته الرئاسة السورية، في ظهور جديد لها بعد ان بدات العلاج من السرطان.والتقت أسماء الأسد بالكوادر الطبية والمرضى، واستعرضت مجموعة متنوعة من الأطراف الصناعية بما في ذلك سيقان وأياد ميكانيكية.وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلا عن الرئاسة السورية: إن المركز هو الرابع من نوعه في سوريا بعد مراكز دمشق وطرطوس واللاذقية.وكانت أسماء الأسد موظفة سابقة في بنك استثمار، وولدت ونشأت في لندن لأبوين سوريين، وتزوجت من الرئيس بشار الأسد عام 2000.